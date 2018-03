CONCERTO A ROMA PER LE VITTIME DEL TERREMOTO

6 APRILE. ROMA. Si svolgerà mercoledì 6 aprile alle ore 21,00, (con possibilità d’ ingresso nella Basilica fino dalle ore 20,0) nella imponente e sacra cornice della Basilica di Santa Maria all’Aracoeli in Campidoglio, in Roma, il Concerto per ricordare il secondo anniversario del sisma che nel 2009 colpì tragicamente e duramente la città dell’Aquila e l’Abruzzo intero, eseguito dall’Orchestra Barocca “Marco dall’Aquila” diretta dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, giovane ma già affermato direttore. Il giorno 3 aprile presso l’Ambasciata del Pakistan si terrà, invece, un ricevimento di presentazione dell’evento «con la presenza dall’high society romana». 30/03/2011 9.57