TENTANO FURTO NOTTURNO, DENUNCIATI DUE GIOVANISSIMI

CRONACA. GIULIANOVA. Il fenomeno della microcriminalità a Giulianova sembra ormai aver assunto una connotazione tipica con la figura dei Rom. I dati in possesso delle forze dell’Ordine parlano chiaro: la maggior parte dei fenomeni criminali commessi da minori è opera di giovani rom del luogo. Piccoli furti e danneggiamenti che preoccupano soprattutto in chiave futura. I Carabinieri della Compagnia di Giulianova, anche nella notte scorsa hanno sorpreso due giovanissimi, L.D e L.L., di anni 16 e 15, mentre tentavano un furto ad opera di un bar annesso ad un distributore carburanti del luogo. Avevano già infranto una vetrina a calci, dopo aver posizionato un cartone per proteggersi dal vetro. L’intervento della pattuglia del Radiomobile li ha colti di sorpresa ed il tentativo di fuga è stato inutile. I due viaggiavano a bordo di due ciclomotori rubati nei giorni scorsi in Giulianova ed in Corropoli. I due minori, fino ad allora incensurati, sono stati denunciati in stato di libertà per tantato furto aggravato e ricettazione ed affidati ai genitori, come disposto dall’A.G. minorile dell’Aquila, mentre i ciclomotori sottoposti a sequestro. 29/03/2011 11.59