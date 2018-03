MERCATO MERCOLEDÌ PESCARA, SPOSTATO LUNGO STRADA-PARCO

CRONACA. PESCARA. Scatterà mercoledì prossimo, 30 marzo, il nuovo spostamento provvisorio del mercato rionale all’aperto lungo la strada-parco di Pescara. Le bancarelle degli oltre 100 operatori traslocheranno momentaneamente verso nord e occuperanno il tratto dell’ex tracciato ferroviario compreso tra via Vittorio Veneto e via Ruggero Settimo, cominciando dalla lettera ‘M’ sino al numero 85, da sud a nord, per consentire all’impresa, che è impegnata nella realizzazione della filovia, di avanzare con il cantiere. La nuova collocazione, concordata con gli stessi commercianti e con le Organizzazioni di categoria, resterà in vigore sino a quando ci saranno i lavori; subito dopo gli ambulanti torneranno nella vecchia sede, per consentire ancora la prosecuzione dell’intervento sull’ex tracciato, sino a quando l’intera opera non sarà completata. «Nel frattempo continueremo a studiare, con le Associazioni, una nuova dislocazione definitiva da assegnare allo svolgimento del mercato», ha spiegato l’assessore ai Mercati e alle Attività Produttive Stefano Cardelli. 29/03/2011 10.26