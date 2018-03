PESCARA VUOLE LE SCUSE DI BORGEZIO

POLITICA. PESCARA. Il Consiglio provinciale di Pescara ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Pd Antonio Di Marco, con la quale si impegnano il presidente della Provincia, Guerino Testa, e il presidente del Consiglio provinciale, Giorgio De Luca, a intervenire nei confronti dell’eurodeputato Borghezio, affinché chieda formalmente scusa all’Abruzzo e, quindi, alla provincia di Pescara, per le offese elargite gratuitamente nei confronti di una popolazione già così duramente provata dal terremoto. «L’eurodeputato leghista, Mario Borghezio – ha ricordato Di Marco - al programma tv in onda su You Tube, KlausCondicio, aveva pesantemente offeso la popolazione abruzzese, dichiarando: ''Questa parte del Paese non cambia mai, l'Abruzzo è un peso morto per noi come tutto il Sud. C'è bisogno di uno scatto di dignità degli abruzzesi. È sano realismo padano. Il comportamento di molte parti delle zone terremotate dell'Abruzzo è stato singolare, abbiamo assistito per mesi a lamentele e sceneggiate, eccezioni ci sono dappertutto, ma complessivamente è stata un po' una riedizione rivista e corretta dell'Irpinia: prevale sempre l'attesa degli aiuti, non ci sono importanti iniziative autonome di ripresa. Si attende sempre che arrivi qualcosa dall'alto, nonostante dall'alto arrivi molto. Mi domando quale sarebbe stata la reazione degli abruzzesi nei confronti di un comportamento"risparmioso" da parte dello Stato, con l'invio di aiuti a gocce come è per i veneti; questo fa solo aumentare il senso di disaffezione dei veneti verso lo Stato centralista, credo che siamo ormai giunti ad un punto di rottura”». 29/03/2011 9.28