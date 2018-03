Dalla crisi l’opportunità di cambiare il mondo, l'incontro a Vasto

CRONACA. VASTO. Il mondo sta cambiando molto rapidamente. Nei prossimi anni i cambiamenti saranno ancora più rapidi e radicali e noi possiamo fare solo due cose: subire le conseguenze o costruire il nostro futuro. Modificando consapevolmente il nostro stile di vita, a partire dalle piccole cose, possiamo creare un mondo profondamente diverso e migliore di quello attuale. Se ne parlerà con Deborah Rim Moiso, facilitatrice del Movimento di Transizione in Italia, venerdì 1 aprile 2011 presso la sala Tam Tam dell’Oratorio Salesiano in via San Domenico Savio, n° 1 a Vasto dalle 21.00 alle 23.00. Con la collaborazione di: Club Unesco Città del Vasto, Wwf Zona Frentana, Arci Vasto, Opera Salesiana di Vasto, G.A.S. Vasto, Costituente Parco Costa Teatina 29/03/2011 8.17