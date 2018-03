TASSE AUTOMOBILISTICHE: TORNA IL SERVIZIO "RICORDA SCADENZA"

TASSE. ABRUZZO. A decorrere dal prossimo 1° aprile, con il rinnovo della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Aci (Automobile Club Italia) per la gestione della tassa automobilistica, sarà attivato il servizio "Ricorda scadenza", finalizzato a rendere una efficace comunicazione di cortesia in merito all'approssimarsi del termine ultimo di versamento della tassa automobilistica. I destinatari del servizio saranno tutti infatti i cittadini abruzzesi che si iscriveranno al servizio mediante accesso, dal sito internet della Regione Abruzzo, alla sezione Economia e Tributi al link "Ricorda la scadenza", inserendo alcuni dati essenziali quali nome, cognome, targa veicolo e recapito al quale si desidera ricevere il promemoria. Il messaggio di risposta, via sms o e-mail, conterrà l'esatta indicazione del termine del pagamento del bollo auto con il relativo importo. 28/03/2011 17.19