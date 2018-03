Stalking: arrestato 42 enne nel chietino

FOSSACESIA. I Carabinieri di Fossacesia hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lanciano, Policarpo Polidoro De Rosa, 42 anni, di Fossacesia, accusato di stalking, ingiurie e minacce nei confronti della sua ex convivente. L'uomo è stato anche denunciato per danneggiamento aggravato e guida in stato di ebbrezza. De Rosa nel luglio scorso ha rivolto, nei confronti della donna, gravi minacce e molestie consistite in pedinamenti, tentativi di accedere con la forza nell'abitazione della donna, in messaggi sms ingiuriosi e minacciosi, fino a procurare gravi danni all'autovettura della sua ex convivente, il tutto anche in stato di ebbrezza. Tale situazione ha procurato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia, facendo nascere in lei un profondo timore per l'incolumità propria e dei propri familiari. Dopo le indagini di rito è scattato l'arresto. L'uomo è adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria e potrà raccontare la sua versione dei fatti. 15/09/10 11.10