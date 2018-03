FALSI INCIDENTI STRADALI: 6 INDAGATI PER TRUFFA.

CRONACA. TERAMO. Un sub-Agente di assicurazione, profittando della sua attività professionale e con la complicità di due carrozzieri, istruiva falsi incidenti stradali attestando avvenute riparazioni dei veicoli mediante esibizione di false fatture, per ottenere il pagamento d’accordo con i proprietari con cui dividere le somme. Sei le persone in concorso tra loro denunciate dalla Polstrada per truffa in danno di Società di Assicurazioni di cui perl la questura non divulga le generalità. Al sub agente è stato revocato il mandato da parte dell’Assicurazione. I fatti si sono verificati in Val Vibrata e nella costa nord della provincia. Gli indagati, tutti in età compresa tra i 30 e i 55 anni, sono residenti in provincia di Teramo. Le indagini proseguono per verificare l’esistenza di altri falsi incidenti istruiti dall’Agente anche negli anni decorsi. 25/03/2011 13.55