PARTITO IL PEDIBUS A MONTESILVANO

CRONACA.MONTESILVANO. E’ partito il progetto “Pedibus” per le scuole del Centro urbano. Tale progetto consiste nell’accompagnare i bambini delle elementari del I Circolo didattico, a piedi da casa a scuola e ritorno, con la presenza di accompagnatori volontari. Per il momento è partito in fase sperimentale con la tratta, che va da via Verrotti 9 (dalla prima rotonda) lungo tutta via d’Annunzio con diversi punti di fermata (via Spaventa, via Tibullo, via Croce, via Gramsci) lasciando i bambini nelle seguenti scuole: succursale Delfico, De Zelis e Centro urbano Di Blasio di piazza Diaz. Il progetto è stato promosso dall’Ufficio della Pubblica Istruzione, il quale si è adoperato per scegliere, reclutare e coordinare gli accompagnatori volontari e per raccogliere le domande degli utenti. I bambini e gli accompagnatori sono assicurati e sono dotati di giubbetti catarifrangenti con la scritta “Progetto Pedibus – Comune di Montesilvano” e lo slogan “…No grazie, io vado a piedi!”, gli accompagnatori hanno in dotazione una paletta per la segnalazione dello stop agli autoveicoli (quando devono attraversare la strada con i bambini). 25/03/2011 13.52