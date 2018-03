BUONI POSTALI FRUTTIFERI PER I NATI A ROCCA SAN GIOVANNI

ECONOMIA. ROCCA SAN GIOVANNI. Si rinnova l’iniziativa svoltasi lo scorso anno grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e Poste Italiane per sostenere le generazioni di domani. E’ prevista per sabato 26 marzo prossimo, alle ore 11 presso la Sala consiliare del Palazzo civico di Piazza degli Eroi, la consegna di buoni postali fruttiferi di 50 euro per tutti i bambini nati e adottati nel 2010 a Rocca San Giovanni. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Rocca San Giovanni, Gianni Di Rito, il responsabile di Poste Italiane della filiale di Chieti, Pasquale Ragozzino, e il coordinatore dell’iniziativa, il Capogruppo di maggioranza al Consiglio comunale Giovanni D’Angelo. 25/03/2011 13.48