PESCARA A SIVIGLIA A LEZIONE DI MOBILITA' SOSTENIBILE

CRONACA. PESCARA. Anche Pescara è presente a Velo-City 2011, una delle più importanti conferenze internazionali dedicate al tema della mobilità sostenibile e all’uso della bicicletta in città che quest’anno si sta svolgendo a Siviglia, una città che in tre anni ha completamente stravolto il proprio sistema di trasporto registrando un incremento tra gli utilizzatori delle due ruote da 6mila utenti a 66mila al giorno. In quattro giorni il Comune di Pescara farà una full immersion cercando di carpire le ultime novità in materia di trasporto su due ruote, ma soprattutto gli strumenti amministrativi a nostra disposizione per favorire quella rivoluzione culturale che stiamo cercando di portare avanti da un anno e mezzo. Lo ha reso noto l’assessore alla Mobilità Berardino Fiorilli impegnato in missione istituzionale a Siviglia per la quattro giorni di Velo-City 2011. 24/03/2011 15.32