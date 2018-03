IRONMAN IN ABRUZZO, TOUR NEI COMUNI PESCARESI

SPORT. PESCARA. La Provincia di Pescara protagonista nello sport. Si è svolta ieri, a Palazzo dei Marmi, una riunione operativa sulla manifestazione sportiva internazionale Ironman 70.3 che si terrà nel capoluogo adriatico dal 12 giugno prossimo. L’evento, per la prima volta in Italia, sarà ospitato dalla città di Pescara, ma andrà a interessare diversi comuni della provincia pescarese: Pescara, Montesilvano, Città Sant’Angelo, Elice, Picciano, Penne, Loreto, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Spoltore, Pianella. La Provincia nei prossimi giorni contatterà gli amministratori dei comuni interessati per organizzare un tour in occasione del quale verrà illustrata la manifestazione sportiva alle scolaresche, alle associazioni di volontariato e ai rappresentanti del mondo imprenditoriale. 1400 atleti si sfideranno nel triathlon percorrendo un chilometro e 900 metri a nuoto, 90 chilometri in bici e 21 chilometri di corsa attraversando i comuni del territorio pescarese. «La Provincia – spiega il presidente Guerino Testa – ha creduto da subito nell’importanza sportiva, turistica e sociale della manifestazione presentata un anno fa alla Bit di Milano, tant’è che al di là dell’investimento iniziale ha previsto uno stanziamento di circa 600mila euro per il rifacimento del manto stradale nei tratti dei comuni che saranno interessati dal passaggio della carovana». 24/03/2011 9.05