Energia: Fedarene, sorgi eletto vice presidente

CRONACA. L'AQUILA. L'assemblea generale di Fedarene ha eletto ieri vice presidente, per sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, l'architetto Antonio Sorgi, direttore Affari della presidenza, Politiche legislative economiche, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazione ambientale ed energia della Regione Abruzzo. Con questa nomina Fedarene, la Federazione europea delle Agenzie per l'energia e l'ambiente, in collaborazione con il Comitato delle Regioni e la Commissione europea, vuole riconoscere e condividere l'attività svolta fino ad oggi dalla Regione Abruzzo nel settore delle energie rinnovabili. Non ultima l'adesione e la promozione su territorio regionale del programma Covenant of Major-Patto dei sindaci. 15/09/2010 9.46