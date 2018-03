PRG MONTESILVANO, PARTONO GLI INCONTRI PER LA REDAZIONE DEL PIANO

CRONACA. MONTESILVANO. A partire da giovedì prossimo l’amministrazione comunale ha organizzato un programma di ascolto con i principali attori sociali per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Il programma si svilupperà attraverso un ciclo di quattro incontri, che si svolgeranno a partire dal 24 marzo tutti i giovedì alle ore 18.30 nei centri sociali della città. Alle riunioni è inviata a partecipare tutta la cittadinanza, in particolar modo i nuclei famigliari e i singoli, partendo dalla percezione di base delle problematiche urbane. Il programma proseguirà con l’approfondimento e l’ascolto delle componenti più sensibili ai problemi urbani, per una migliore organizzazione e funzionalizzazione dello spazio cittadino, verranno ascoltati gli anziani, i diversamente abili, le donne e soprattutto i bambini. Tali categorie possono fornire un materiale di conoscenza insostituibile per le nuove scelte del Piano Regolatore Generale. Nelle settimane successive sono previste riunioni di confronti con le varie organizzazione di categoria, con le sigle sindacali presenti sul territorio, con le organizzazioni e con tutti i soggetti che rappresentano gli attori più forti della trasformazione urbana e sociale. 23/03/2011 9.18