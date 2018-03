CHIOLA CANDIDATO SINDACO A COLLECORVINO

POLITICA. COLLECORVINO. Elio Chiola, candidato sindaco per il Comune di Collecorvino con la lista civica “Cambiamento per Collecorvino” nelle prossime elezioni amministrative previste nel mese di maggio 2011, ha illustrato le linee programmatiche. Chiola ha evidenziato la necessità in primo luogo «di una maggiore trasparenza amministrativa, nonché la necessità di reperire specifiche professionalità e competenze in vista soprattutto delle grosse novità introdotte dal federalismo fiscale municipale. Ne dovrebbero conseguire servizi più efficienti per i cittadini tutti, la salvaguardia dei meno abbienti e la progettualità di nuove realtà produttive per favorire, sul territorio, nuove opportunità di lavoro e la garanzia di una amministrazione più trasparente». Il candidato sindaco ha evidenziato come uno degli obiettivi prioritari del programma quello di scongiurare, in c/da Caparrone, la costruzione del previsto termovalorizzatore «che avrebbe un distruttivo impatto ambientale; ma se alla fine dovesse prevalere l’imposizione delle Superiori Istituzioni, lo stesso deve essere collocato nel rigoroso rispetto delle più ampie garanzie di sicurezza per l’ambiente e per la salute dei cittadini, nonché di benefici economici per l’intera comunità». 23/03/2011 9.18