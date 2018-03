NON SOLO SPOSI, LA FIERA E' AD AVEZZANO

CRONACA. AVEZZANO. La Cna di Avezzano, la Cooperativa Centro Commerciale Naturale ed il Gruppo D’Amore, con il patrocinio della Camera di Commercio e del comune di Avezzano, organizzano per il 26 e 27 marzo 2011 la prima edizione della Fiera “Non Solo Sposi”. La manifestazione si svolgerà nei padiglioni del Centro Direzionale e Commerciale Galleria ex Saila, in Avezzano Via G. Saturnini – angolo Via Cassinelli – nei pressi del terminal arpa, stessi locali dove ci sono gli uffici della Cna. L’Evento si propone di offrire alle oltre 50 aziende che hanno aderito un’occasione unica per esporre i propri prodotti ed offrire i propri servizi in una qualificata vetrina opportunamente creata per facilitare gli incontri e le relazioni. «Siamo particolarmente orgogliosi», dichiara il direttore della Cna Pasquale Cavasinni, «per quello che siamo riusciti ad organizzare in poche settimane con questa manifestazione: oltre 50 aziende aderenti, oltre tremila metri quadrati coperti occupati dagli espositori; spazi culturali e ricreativi, eventi musicali, sfilata di moda, spazi per bambini, servizi alle imprese e alle famiglie». 22/03/2011 17.07