SICUREZZA STRADALE, PROVINCIA DI CHIETI PREMIATA CON LA TARGA BLU

CRONACA. CHIETI. La Provincia di Chieti ottiene anche quest’anno il riconoscimento della Targa Blu, per i meriti conseguiti nel settore della sicurezza stradale e della qualità della mobilità. Il premio, ritirato nei giorni scorsi dal Comandante della Polizia Provinciale Armando Ferrante, è stato conferito, si legge nella motivazione, a giusto riconoscimento dei risultati conseguiti relativamente alla costante riduzione della mortalità sulle strade del proprio territorio nell’arco del biennio 2008-2009, rispetto ai dati relativi all’anno 2007, rilevati in base alla speciale graduatoria pubblicata da ACI-ISTAT, che hanno consentito alla stessa di classificarsi al 4° posto tra le Province d’Italia. Il Premio Targa Blu è attribuito per rendere il giusto merito agli enti proprietari delle strade che si siano distinti per iniziative, che abbiano perseguito l’obiettivo primario della riduzione del numero delle vittime e dei feriti causati dalla circolazione stradale, e costituisce una sorta di certificazione di qualità per la sicurezza stradale e per la qualità della mobilità. 22/03/2011 12.15