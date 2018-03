A PESCARA E CHIETI APPUNTAMENTI CON I MAGISTRATI CANTONE E FIMIANI

CRONACA. ABRUZZO. "Giustizia e diritti a 150 anni dall'unità d'Italia” è il titolo degli incontri che si terranno domani e dopodomani, 23 e 24 marzo, con i giudici di Cassazione Raffaele Cantone (già titolare di importanti inchieste sulla camorra presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli e autore di libri di successo sulle tematiche della legalità, come “Solo per giustizia”) e Pasquale Fimiani, in passato giudice a Pescara e studioso del diritto ambientale e dell’economia. A Pescara, alle 21, si terrà incontro dibattito nella sala teatro della parrocchia dei Gesuiti, in via del Santuario, organizzato nell’ambito delle iniziative dell’Associazione culturale “In che mondo siamo”. Il giorno successivo, giovedì 24 marzo, alle ore 9, i due magistrati incontreranno nella sala dell’Auditorium Flaiano di Pescara, gli studenti degli Istituti tecnici Manthoné e Aterno, del Liceo Scientifico Galilei e di due classi delle scuole medie Mazzini e Pascoli. Prima del doppio impegno pescarese, domani pomeriggio, Cantone e Fimiani saranno invece a Chieti per una manifestazione organizzata nell’ambito del XVIII corso di Educazione alla Legalità organizzato dall’Associazione “Chieti Nuova 3 febbraio” e dall’Associazione Nazionale Magistrati-Sezione distrettuale Abruzzese: appuntamento alle ore 17, nella sala del Consiglio provinciale. All’incontro parteciperanno rappresentanze di diverse scuole della Provincia. 22/03/2011 12.14