PULCHRA AMBIENTE, ATTIVO IL SITO INTERNET

INTERNET. VASTO. Partecipazione e trasparenza alla base del nuovo sito internet della Pulchra Ambiente Spa www.pulchrambiente.it, la società di gestione dell'igiene urbana a Vasto. «Il nuovo strumento - si legge in una nota dei responsabili di Pulchra - è stato studiato al fine di sviluppare una maggiore trasparenza e consentire l'interazione tra la società, i cittadini e le istituzioni». Il portale è progettato per offrire un accesso rapido alle informazioni sulla società e, soprattutto, sulla raccolta differenziata. Attraverso menu semplici e intuitivi è possibile trovare dettagli aggiornati sui quantitativi di rifiuti raccolti in città, le istruzioni sul sistema di raccolta differenziata porta a porta, eventuali bandi e gare. Ci sono inoltre dei video illustrativi per comprendere le modalità di conferimento dei rifiuti e un vademecum animato per scoprire dettagliatamente la separazione dei vari oggetti domestici, tutti in ordine alfabetico. Altro strumento pratico è la pagina "sportello al cittadino", dove effettuare eventuali segnalazioni e prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. 22/03/2011 11.38