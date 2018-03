"UN ALTRO DOMANI" DI PAOLA AROMATARIO A L'AQUILA

TERREMOTO. L'AQUILA. Il 24 marzo 2011 presso l’Auditorium Carispaq “E.Sericchi” Centro Direzionale Strinella 88, alle ore 17,00 verrà presentato il dvd “Un altro domani” di Paola Aromatario dedicato al terremoto del 6 aprile 2009 . Interverranno Luciano Marchetti, vice commissario delegato per la tutela dei Beni Culturali, Biancamaria Colasacco, direttore storico d’arte Soprintendenza BSAE d’Abruzzo, Paola Aromatario, autrice del racconto e del progetto. Coordina Angela Ciano giornalista. Il video racconto è estratto dal libro, della stessa autrice, Ricomincio da zero anzi da 3.32 e come il libro ha un fine solidaristico perché con il ricavato dalla vendita saranno restaurate due opere d’arte danneggiate dal sisma e provenienti dalla Chiesa di Santa Chiara a Borgo Rivera a L’Aquila. 21/03/2011 18.17