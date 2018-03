4 You Tv, su Tvq giovedi sera ufologia e tecnologie

TELEVISIONE. PESCARA. Ufologia, tecnologie, cronaca e cuorisità: si chiama “4 You Tv” il nuovo programma diretto dal giornalista Valerio Simeone e prodotta da Flaviano Elisii e Nicola Liberatoscioli. «Ci occuperemo di ufologia e tecnologie», spiega Valerio Simeone, «con un approccio sistematico e non fantascientifico. Daremo spazio anche a rubriche sugli animali, curiosità e personaggi al centro dei più importanti fatti di cronaca». Nella prima puntata che andrà in onda stasera alle 23.45, sull’emittente regionale Tvq, e in replica martedì alle ore 22, «il primo servizio», racconta Simeone, «è proprio dedicato ad un riepilogo sugli ultimi avvistamenti più importanti degli in Abruzzo e su cosa stia cambiando nella comunicazione da parte della Chiesa, la comunità scientifica e le istutizioni». aranno mostrati, tra gli altri, due video inediti prelevati dagli archivi regionali del Centro Ufologico Nazionale e spiegati dal coordinatore interregionale Raffaello D’Alfonso.