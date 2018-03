"TANGO, IDENTITA’ E FORMAZIONE" A CHIETI

CRONACA. CHIETI. La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, organizza per giovedì 24 marzo 2011, alle ore 16,00, presso l’Auditorium del Rettorato (Campus Universitario di Chieti), un Seminario formativo dal titolo “Tango, identità e formazione”, all’interno della rassegna seminariale “Creatività e formazione”. Il ciclo di incontri si propone di approfondire il rapporto esistente fra il momento creativo, la comunicazione e i processi formativi, in diversi ambiti: televisione, cinema, danza e musica. Gli esperti, chiamati a tenere i seminari, faranno comprendere come il “bisogno di creatività” sia insito nel processo stesso della conoscenza e nella formazione continua della persona. Protagonisti del seminario “Tango, identità e formazione”, saranno i Maestri Oscar Benavidez e Laura Francia, che illustreranno la storia e la funzione culturale del tango, anche con esibizioni e dimostrazioni pratiche. «Il Tango – spiega il professor Gaetano Bonetta, preside della Facoltà di Scienze della Formazione – dal 2009 è stato riconosciuto dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Infatti per la sua capacità di favorire l’incontro e il dialogo culturale il tango ha una grande valenza formativa e può incidere nello sviluppo della personalità: non è solo musica e danza». 21/03/2011 18.16