LUPO TROVATO MORTO IN PARCO ABRUZZO, INDAGA LA FORESTALE

CRONACA. LECCE DEI MARSI. Un lupo maschio di tre anni e' stato trovato morto in localita' "Lecce vecchio", nel comune di Lecce nei Marsi in area Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. A trovarlo sono stati alcuni cittadini che hanno subito allerato gli agenti del Corpo forestale dello Stato della stazione di Gioia dei Marsi.L'animale non presenta ferite esterne, quindi l'ipotesi piu' plausibile e' che sia stato avvelenato. E' per questo che i forestali, assieme ai colleghi del servizio sorveglianza del Pnalm, hanno attuato il protocollo previsto in sospetti casi di avvelenamento, perlustrando la zona e campionando reperti in un raggio di 400 metri. In attesa del referto la Procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, delegando per le indagini il Corpo forestale dello Stato. 21/03/2011 17.03