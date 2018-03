SECONDA EDIZIONE PREMIO NAZIONALE AGENDE ROSSE A CHIETI

CRONACA. CHIETI. La Consulta Provinciale degli Studenti di Chieti e l’Ufficio scolastico Provinciale di Chieti hanno organizzato la seconda ’edizione 2011 del Premio Nazionale “Agenda Rossa”. Si terrà presso il Teatro Marrucino di Chieti, nella giornata della memoria in ricordo delle vittime di mafia, lunedì 21 Marzo 2011 a partire dalle ore 10. Il Premio “AGENDA ROSSA” è un evento di rilevanza nazionale con ospiti di primo piano impegnati nel mondo della letteratura, dell’informazione, dello spettacolo e della società civile. Parteciperanno: il comitato civico “Natale De Grazia”; Federico Zampaglione (Tiromancino); Gaetano Saffioti; Giuseppe Baldessarro e Pietro Comito; Ascanio Celestini; Serena Verrecchia; Angela Napoli; Letizia Battaglia; Gioacchino Genchi. L’evento è organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti con il patrocinio del Comune di Chieti e della Provincia di Chieti, in collaborazione con l’Associazione “Chieti Resiste” ed il movimento “Agende Rosse”, in occasione della giornata della memoria delle vittime di mafia. 21/03/2011 8.52