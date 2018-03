ENOGASTRONOMIA. CHIETI. Oggi. Lunedì 21 marzo ore 16.30 presso la sala consiliare della Provincia di Chieti in corso Marrucino, 97, si terrà un incontro dal titolo “L’Oro verde della costa dei Trabocchi” organizzato dall’ associazione “Abruzzo,naturalmente” in occasione del primo giorno di primavera. Introdurrà la presidente dell’associazione Maria D’Alessandro e saranno presenti: il prof. Aurelio Manzi, botanico e studioso della flora della Costa dei Trabocchi, l’arch. Alessandro Cipressi funzionario settore urbanistica della Provincia di Chieti che ha realizzato lo studio preliminare della Via Verde, Daniele Belleri giornalista freelance che si occupa di tematiche ecologiche e urbanistiche, Elena Comincioli designer, Albano Marcarini presidente di Co.Mo.Do confederazione mobilità dolce, si occupa del recupero delle infrastrutture dimesse, dell’uso del tempo libero, del turismo e dell’attività all’aria aperta in modo ecocompatibile. L’incontro avrà per tema la valorizzazione del patrimonio florovivaistico presente nel tratto di costa in oggetto, un patrimonio ricco di piante tipiche che rischiano di etinguersi. 21/03/2011 8.51