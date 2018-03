INTERNET: UN GIOCO DA RAGAZZI?

INTERNET. L'AQUILA. Venerdì 25 marzo alle ore 17 presso il Centro di aggregazione giovanile Kairos (via Pile n°60, piazzale ex Thales Alenia Space), l'associazioneNuova Acropoli terrà l'incontro “Social network. Educare al buonsenso” in collaborazione con la Polizia Postale ed il Centro Smile. Le nuove tecnologie stanno cambiando giorno dopo giorno il nostro modo di comunicare e di acquisire informazioni. Il telefono presente ormai in ogni tasca non si limita più alla comunicazione vocale ma garantisce un continuo accesso al grande mondo di internet. Ogni giorno accendiamo un computer per lavoro, svago, ricerche. I social network, in particolare, stanno cambiando il modo di condividere informazioni, emozioni e sentimenti, con grande influenza nelle relazioni interpersonali. Lo sviluppo tecnologico è sempre un bene per l'essere umano? Il web ed i social network sono realmente sicuri? Come stanno crescendo le nuove generazioni che non hanno mai conosciuto il mondo senza internet? A queste e ad altre domande risponderanno il dott. Rocco Pollice, coordinatore del Centro Smile (Servizio di Monitoraggio ed Intervento precoce per la Lotta agli Esordi della sofferenza mentale e psicologica nei giovani) della Asl dell'Aquila, il dott. Pasquale Sorgonà, dirigente delCompartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'Abruzzo, ed Alba Bafile, direttrice di Nuova Acropoli L'Aquila. 21/03/2011 8.50