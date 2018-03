MALTEMPO: FRANA BLOCCA FERROVIA TRA ROCCARASO E ALFEDENA

CRONACA. ROCCARASO. Bloccato il transito dei treni tra Roccaraso e Alfedena a causa di una frana provocata dalle abbondante piogge di questi giorni. La frana, che ha un fronte di una ventina di metri, si è verificata nel primo pomeriggio al km 64 della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone. Disagi per i viaggiatori in transito per i quali Trenitalia ha predisposto un servizio navetta con bus da Roccaraso a Castel di Sangro (L'Aquila) per proseguire il viaggio a bordo di un altro treno. 19/03/2011 19.43