ANZIANA INVESTITA NELL'AQUILANO MUORE IN OSPEDALE

CRONACA. L’AQUILA. Una donna di 84 anni e' morta in ospedale in seguito ai traumi riportati dopo essere stata investita da una macchina a Pizzoli mentre stava attraversando la strada assieme al marito. La vittima si chiamava Lidia Fulvimari. La persona alla guida dell'auto si e' fermata per soccorrere la donna investita che e' stata poi portata al San Salvatore. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi agli operatori del 118 che sono accorsi sul posto. Trasportata all'ospedale San Salvatore, l'anziana era in attesa di essere sottoposta ad un'operazione per l'asportazione di un ematoma cerebrale quando il quadro clinico e' peggiorato. Per lei non c'e' stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto questa mattina nei pressi dell'albergo "La gioia" di Pizzoli. Sull'incidente, indagano i carabinieri della stazione di Pizzoli. 19/03/2011 19.42