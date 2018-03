INAUGURAZIONE DELLA CAMERADI CONCILIAZIONE FORENSE DI PESCARA

LEGGE. PESCARA. Lunedì 21 marzo, alle ore 12, presso la sede nel Palazzo di Giustizia, Sezione Civile, piano I° (ingresso 8), avrà luogo l’inaugurazione della Camera di conciliazione forense, organismo non autonomo dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, primo Organismo di Mediazione Forense d’Abruzzo. L’evento riveste particolare importanza in coincidenza con l’entrata in vigore del regime di obbligatorietà della mediazione per le materie previste dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, ad esclusione della responsabilità civile auto e della materia condominiale. La Camera di Conciliazione di Pescara è la prima Camera di Conciliazione Forense della Regione ed una delle prime dieci in Italia. Nell’occasione saranno anche esposte le ragioni della protesta degli Avvocati con l’astensione dalle udienze dal 16 al 22 marzo indetta dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura su tutto il territorio Nazionale. 19/03/2011 10.55?