GUIDA UBRIACO CONTROMANO: DENUNCIATO, PATENTE SOSPESA E MAXI MULTA

CRONACA. BARISCIANO. Ubriaco, viaggiava contromano sulla Ss 150 a Basciano (Teramo) ma e' stato intercettato e fermato dalla Polstrada poco dopo la mezzanotte. L'uomo, F.M. di 50 anni della provincia di Potenza, e' stato visto sfrecciare su una Lancia Zeta 2000 che procedeva in senso opposto a quello di marcia. Bloccato e sottoposto all'etilometro, il conducente e' risultato avere nel sangue un tasso alcoolico pari a 3,45 g/l. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli sono stati ritirati anche 10 punti dalla patente di guida che gli e' stata sospesa per due anni e contravvenzionato per seimila euro. La pattuglia non ha potuto procedere al sequestro del veicolo poiche' di proprieta' di un'altra persona. 19/03/2011 9.45