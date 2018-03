SAGA, DAL 27 MARZO NUOVI ORARI PER IL PESCARA-TIRANA

ABRUZZO. PESCARA. Nuovi orari e nuovi giorni per il collegamento bisettimanale del Pescara -Tirana operato dalla compagnia albanese BelleAir. Il volo dal 27 marzo è previsto ogni lunedì e venerdì, anziché giovedì e domenica. Il lunedì con partenza da Tirana alle 12.20 e arrivo all’aeroporto d’Abruzzo alle 13.50; partenza da Pescara alle 14.30 e arrivo a Tirana alle16. Il venerdì, decollo dalla capitale albanese alle 8 e arrivo allo scalo pescarese alle 9.30; partenza da Pescara alle 10 e arrivo a Tirana alle 11.20. La tratta, effettuata con Atr72, continua a confermarsi obiettivo di un target prevalentemente commerciale, tanto che i numeri del traffico passeggeri – 1.700 unità registrati da dicembre a febbraio - hanno indotto il management a consolidare i rapporti in prospettiva futura, valutando anche ulteriori forme di collaborazione. «I collegamenti con i Balcani sono strategici per la nostra regione – ha detto il Presidente della Saga Carla Mannetti – lo scalo d’Abruzzo deve consolidare il ruolo cardine nei collegamenti oltre che con i Balcani anche con l’Europa dell’est». 18/03/2011 18.44