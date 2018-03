LA FREE CHILDREN CARD AL SALONE DEL TURISMO DI MODENA E A PARIGI

CRONACA. MONTESILVANO. La Free children card parteciperà, per il secondo anno consecutivo all’interno dello stand della Provincia di Pescara, al Children'tour - 8° Salone delle vacanze per bambini da 0 a 14 anni, in programma a Modena dal 17 al 20 marzo. Il progetto, portato avanti dall’assessore Claudio Di Emanuele, ha come obiettivo quello di promuovere il turismo a Montesilvano, in particolare la card si rivolge alle famiglie, al fine di sostenere sia le loro scelte economiche, sia tutte le attività del territorio che vivono di turismo La Free children card, che ha già ottenuto straordinari consensi nella scorsa stagione estiva, è un progetto ideato per sostenere concretamente la domanda turistica garantendo il diritto alla vacanza, anche a quelle famiglie che non riescono ancora a trovare soluzioni economiche adeguate alle loro necessità, soprattutto quando la famiglia è composta da bimbi molto piccoli. All’iniziativa della “Free children card” hanno già aderito 72 attività commerciali del territorio. 18/03/2011 17.06