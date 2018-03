MUSEO DEL PROSCIUGAMENTO DEL LAGO FUCINO AD AVEZZANO

CRONACA. AVEZZANO. Verrà allestito nelle prossime settimane il nuovo “Museo del Prosciugamento” del Lago Fucino nei locali dell’ex mattatoio di Avezzano. Il progetto, nato da un’idea dell’Associazione Antiqua, ha trovato grande approvazione da parte del Comune di Avezzano che è si fatto promotore dell’iniziativa. Il complesso dove verrà allestito il Museo del Prosciugamento è posizionato nella zona sud del comune di Avezzano, e in una posizione nevralgica rispetto al sistema viario urbano ed extraurbano. La superficie dell’edificio, ex mattatoio, attualmente non utilizzato, è di 3.150 mq. L’ambizioso progetto prevede varie fasi di lavorazione e vedrà il suo compimento entro la fine del 2012. L’aspettativa, essendo il progetto di ampio respiro nazionale e internazionale per la sua peculiarità e unicità, è quella di potenziare la fruibilità del patrimonio proprio della Marsica e creare una concreta risorsa per lo sviluppo economico del territorio, accrescendone la visibilità e i valori. 18/03/2011 17.03