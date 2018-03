A LANCIANO CONGRESSO DI UFOLOGIA D’ABRUZZO E MOLISE

UFO. LANCIANO. In Abruzzo, più precisamente a Lanciano, si torna a parlare di Oggetti Volanti Non Identificati: domenica 20 Marzo 2011 presso il “Palazzo degli Studi” in Corso Trento e Trieste n°72, dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30 si terrà l’annuale Congresso di Ufologia d’Abruzzo e Molise, l’importante appuntamento di informazione e divulgazione ufologica regionale giunto alla VII° edizione, organizzato dal Centro Ufologico Nazionale (Cun), con il Patrocinio del comune di Lanciano e in collaborazione con il C.I.F.A.S. (Council of International Federation of Advanced Studies). L’Ingresso alla manifestazione è libero. Il titolo di quest’anno “U.F.O. ed Interferenze Aliene:mito e realtà” anticipa e focalizza il tema degli interventi previsti in agenda: verrà fatta chiarezza su uno degli argomenti più controversi, ovvero i cosiddetti 'rapimenti alieni', dibattuto con ricerche e documentazioni. Sarà inoltre presentata una panoramica sugli avvistamenti regionali e nazionali, con proiezioni foto/video; verrà inoltre prospettato il possibile futuro dell’informazione ufologica. Tra i relatori il segretario generale del Cun il Roberto Pinotti noto ai più per aver partecipato a trasmissioni televisive come 'Voyager' su Rai2 e 'Top Secret' su Rete4, Patrizio Caini biologo ed esperto in esobiologia, Silvio Eugeni responsabile della sezione C.U.N. di Roma e coordinatore nazionale Unai –(Unione Nazionale Astroricercatori Indipendenti), Franco Marcucci Coord. Regionale Cun Toscana, Alessandro Sacripanti Coordinatore Nazionale Cun, Fabio Di Rado ricercatore Cun Abruzzo e Raffaello D’Alfonso Coordinatore Interregionale Cun Abruzzo e Molise. 18/03/2011 16.51