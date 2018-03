Scomparso Gabriele Evangelista, imprenditore di Montesilvano

CRONACA. MONTESILVANO. E' morto Gabriele Evangelista, noto imprenditore di Montesilvano, titolare di un'attività che si occupa di gomme dal 1962. «Era una persona davvero stupenda», commenta Valter Cozzi, assessore provinciale e comunale a Montesilvano, «sempre a fianco dei camionisti che per lui non erano soltanto dei clienti ma degli amici. Ricordo che Gabriele li affiancava e sosteneva anche nei momenti in cui protestavano in strada bloccando il traffico nel piazzale dell'autogrill. Insomma, un punto di riferimento unico, e lascerà un vuoto incolmabile». I funerali si svolgeranno oggi, 18 marzo, alle 15, nella chiesa di San Giovanni Bosco. Alla famiglia le condoglianze di Cozzi e della redazione di PrimaDaNoi.it. 18/03/2011 11.17