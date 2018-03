INPS, NEL 2010 1.688 CONTROLLI ISPETTIVI

CRONACA. ABRUZZO. Inps Abruzzo: nel 2010 1.688 accertamenti ispettivi; 1.374 aziende irregolari (di cui 316 completamente in nero); 1.296 lavoratori in nero. E poi ancora 23 milioni di euro di contributi evasi (il che supera del 4% il budget assegnato). Tutta l'attività è stata svolta con una presenza media 22 ispettori, numero molto più basso dell'organico per un totale di 81,42 ispezioni effettuate pro capite (3° posto tra le regioni italiane); - 15,24 aziende in nero accertate (3° posto tra le regioni italiane); 62,52 lavoratori in nero individuati (2° posto tra le regioni italiane); 1.113.135,55 euro accertati, con un incremento del 33,2% rispetto al 2009 (1° posto tra le regioni italiane). 18/03/2011 10.36