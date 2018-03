Sprechi e tagli alla sanità, se ne parla in un convegno a Lanciano

SANITA’. LANCIANO. Sanità, cosa si sarebbe potuto fare e non si è fatto per salvare i servizi a Lanciano, e più in generale in tutta l’area Frentana e in Abruzzo. Di questo si parlerà oggi pomeriggio alle 17.30 al Palazzo degli Studi di Lanciano, in un incontro organizzato dal candidato sindaco del centrosinistra, Mario Pupillo. “Sanità…in comune. Dalla bella storia di ieri al disastro di oggi. Le proposte per rifondare il sistema della salute” è il titolo del convegno che vedrà, tra i relatori, l’ex assessore alla Sanità, Bernardo Mazzocca. L’ex assessore regionale, insieme ad altri prestigiosi relatori, cercherà di dare un quadro aggiornato della situazione della sanità del nostro territorio, con particolare riferimento alle conseguenze drastiche determinate dai tagli ai servizi con le troppe lacrime e il troppo sangue richiesto al nostro territorio. Al convegno interverranno: Mario Pupillo, candidato sindaco di centrosinistra; Bernardo Mazzocca, già assessore regionale alla Sanità; Angelo Orlando, senatore della Repubblica; Michele Caporossi, ex direttore generale Asl Lanciano-Vasto; Luigi Zappacosta, presidente Ipasvi Chieti; Lucio Zinni, medico di medicina Generale. 18/03/2011 9.29