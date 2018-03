IL PASSAGGIO GENERAZIONALE AL CENTRO DEL "WHITE INFORMATION" DI ROCCARASO

CRONACA. ROCCARASO. Dal 18 al 20 marzo la Convention nazionale voluta dai Giovani Imprenditori di Confindustria Teramo per discutere del coinvolgimento delle nuove generazioni nella costruzione del futuro dell’Abruzzo. Delle oltre 66.000 imprese coinvolte ogni anno in Italia nel passaggio del testimone dai più anziani ai più giovani, il 30% va incontro ad una crisi irreversibile, che mette a rischio oltre 65.000 posti di lavoro. L’Abruzzo, dove quasi la metà degli imprenditori ha più di 50 anni e soltanto il 5,7% degli imprenditori è sotto i 30, riflette questa realtà. Di questo si parlerà a Roccaraso, dove si accendono i riflettori per il “White Information”, la Convention nazionale sul tema del passaggio generazionale in programma dal 18 al 20 marzo. 16/03/2011 13.54