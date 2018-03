ARTIGIANATO: MONETA CONIATA A CORFINIUM IN DONO A NAPOLITANO

CRONACA. ABRUZZO. Una moneta d'argento che riproduce quella coniata a Corfinium, prima capitale della Lega Italica, intorno al 91 avanti Cristo. Realizzata dall'Ente Mostra Artigianato di Guardiagrele in occasione del 150esimo anniversario dell'Unita d'Italia, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa, presso della sede di Pescara della Regione, in viale Bovio, dal vice presidente della Giunta e assessore alle Attività produttive, Alfredo Castiglione. La moneta-replica, principale simbolo dell'alleanza tra le popolazioni italiche, ha un valore particolare per l'Abruzzo dal momento che Corfinium, nei pressi di Sulmona, ventuno secoli fa ha sostanzialmente rappresentato la prima capitale d'Italia. Domani Gianni Chiodi la donerà al Presidente della Repubblica, Napolitano, e al presidente del Consiglio dei ministri, Berlusconi, quando sarà ricevuto insieme a tutti gli altri presidenti di regione. 16/03/2011 13.35