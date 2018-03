ATTORI, VIGILI DEL FUOCO E CALCIATORI ROSSOBLÙ IN CAMPO PER SOSTENERE ARISCHIA

SOLIDARIETA'. L'AQUILA. Il 20 marzo, a partire dalle ore 16.00, lo stadio comunale dell’Aquila “Tommaso Fattori” ospiterà la Partita del Cuore “Gioco di Squadra”, un triangolare di calcio che coinvolgerà tre squadre: nazionale Attori, nazionale Vigili del Fuoco e una rappresentativa de L’Aquila Calcio. Lo annuncia l’associazione Park & Forest Ranger Arischia, che ha promosso e organizzato l’evento. «Con la partita del cuore – spiegano gli organizzatori - ultimeremo una raccolta fondi destinata all’acquisto di una struttura polivalente da donare ai bambini e alla comunità locale di Arischia, una frazione del Comune dell’Aquila colpita dal sisma del 6 aprile 2009. Un progetto che nasce dall’esigenza di trovare un posto dove poter dare ai nostri figli la possibilità di incontrarsi e agli anziani l’opportunità di avere un posto dove ritrovare le vecchie abitudini. Dopo oltre un anno di lavoro, grazie anche alla collaborazione di chi ha creduto in noi, sostenendo le nostre iniziative, siamo finalmente giunti all’atto finale del nostro progetto: la partita del cuore». «Per noi, per Arischia – sottolinea il presidente della Park & Forest Ranger Arischia, Massimiliano Magozzi - questa potrebbe essere una occasione per dar voce alle nostre speranze e a quelle dei nostri figli. Ringraziamo gli sponsor e le istituzioni che hanno voluto sostenere questa iniziativa». 16/03/2011 9.51