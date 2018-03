150° ANNIVERSARIO UNITA’ D’ITALIA, A CHIETI LA BANDA DEI CARABINIERI

CRONACA. CHIETI. Nell’ambito delle celebrazioni per il 150esimo Anniversario dell’Unità d’Italia coordinate dalla Prefettura di Chieti, si svolgerà domani martedì 15 marzo alle ore 17,00 negli spazi del Centro Espositivo e di Servizi della Camera di Commercio di Chieti (via Pomilio, Chieti Scalo) il prestigioso concerto della Banda Nazionale dell’Arma dei Carabinieri. L’evento, nato su proposta della Camera di Commercio di Chieti attraverso la sua Azienda Speciale “Agenzia di Sviluppo” ha trovato immediata approvazione e condivisione da parte del Prefetto di Chieti Vincenzo Greco, presidente del Comitato Provinciale per la valorizzazione della cultura della Repubblica, che lo ha inserito nel calendario ufficiale grazie al fattivo impegno del direttore della Banda Tenente Colonnello Massimo Martinelli, del Generale Luigi Longobardi e del Generale Corinto Zocchi. 14/03/2011 18.23