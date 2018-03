ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE DEGLI ALPINI ABRUZZESI

CRONACA. ABRUZZO. E’ Giovanni Natale, 59 anni di Pietranico (PE), funzionario del Comune di Pescara, il nuovo Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi eletto nel corso dell’Assemblea regionale dai 360 delegati in rappresentanza di oltre 11.000 iscritti e di ben 190 gruppi presenti in ogni contrada d’Abruzzo. Succede al generale Antonio Purificati giunto al termine del mandato dopo sei anni di Presidenza che hanno visto l’Ana Abruzzi in “prima linea” in occasione del sisma pur con la sede distrutta. Il neo presidente Natale vanta un curriculum associativo di oltre trent’anni al servizio dell’Ana a cominciare dall’organizzazione dell’Adunata Nazionale Alpini di Pescara del 1989 ed agli anni da consigliere sezionale e vice presidente. 14/03/2011 10.01