? GUIDA IN STATO DI EBREZZA, DUE DEFERITI

CRONACA. PENNE. I Carabinieri di Penne hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un giovane 26enne di Rosciano ed una donna 39enne di Penne responsabili di guida in stato di ebbrezza alcolica. Entrambi sono risultati positivi all’accertamento effettuato con etilometro con valori pari ad 1g/l per il giovane ed a 1,70 g/l per la donna. A loro è stata applicata una sanzione amministrativa pari ad 500 euro e sospensione della patente di guida per 3 mesi. 14/03/2011 9.29