Sport in piazza a Fara Filiorum Petri

SPORT. FARA FILIORUM PETRI. Si svolgerà domenica 19 settembre l’importante manifestazione “Sport in Piazza” che vedrà il Centro Storico di Fara Filiorum Petri protagonista assoluto come luogo di sport e ricreazione. L’evento voluto dal CONI di Chieti e dall’Amministrazione Comunale di Fara Filiorum Petri consiste in una circumpedalata del paese e varie esibizioni sportive tra le quali arco, calcio a cinque, danza e tanti altri sport. Tutti i giovani sono invitati allora per domenica 19 settembre dalle ore 16,00 in poi quando è prevista la partenza della circumpedalata. 14/09/2010 11.16