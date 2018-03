Fiabaday, si parte il 3 ottobre a Palazzo Chigi

ABRUZZO. Il Fiabaday è giunto alla ottava Edizione e costituisce un evento nazionale che offre al Paese la possibilità di riflettere sulla tematica delle barriere fisiche e culturali. Per tale occasione la presidenza del Consiglio dei Ministri aprirà le porte di Palazzo Chigi a tutti i cittadini, ai disabili e ai loro accompagnatori, per visite guidate all’interno del Palazzo. Il 3 Ottobre, sul Palco Fiabaday davanti a Palazzo Chigi, si svolgeranno numerose iniziative sociali e culturali che hanno l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni alla creazione di un ambiente favorevole e fruibile per tutti, indipendentemente dalla propria condizione di vita. Saranno presenti gli amministratori regionali abruzzesi, provinciali e comunali delle città di l'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti, nonchè di Montesilvano, Francavilla al mare e Silvi, insieme al presidente Giuseppe Trieste. Dal 20 ottobre 2010, nei porti abruzzesi, si svolgeranno delle manifestazioni, dove i diversamente abili potranno usufruire di un giro in barca messa a disposizione dal compartimento marittimo di Pescara e dal direttore Verna. La festa si concluderà a Pescara il 24 ottobre. Salvo impegni improrogabili, dicono dall'associazione, potrebbero essere presenti artisti a livello internazionale, sensibili al problema delle barriere architettoniche e alla disabilità in generale. 14/09/2010 10.53