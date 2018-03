LA "KITASATO UNIVERSITY" IN VISITA ALLA D’ANNUNZIO

UNIVERSITA’. CHIETI. Lunedi 14 marzo, presso la Facoltà di Medicina verrà sottoscritta una convenzione fra la “Kitasato University” del Giappone e la Facoltà di Medicina e Chirurgia Ud’A «per consentire lo scambio di studenti, docenti, ricercatori e dottorandi per finalità didattiche e di ricerca». Saranno presenti i proff. Yoshiharu Aizawa e Masayoshi Shichiri, rispettivamente preside e responsabile affari internazionali, in rappresentanza dell’Università giapponese, e il preside della Facoltà medica prof. Carmine Di Ilio, insieme al prof. Mario Di Gioacchino docente di allergologia e Medicina del Lavoro. «L’occasione», spiega Di Gioacchino, «è utile a sottolineare ulteriormente l’importanza della internazionalizzazione dell’attività formativa in genere e, in particolare, di quella post-laurea. Il rapporto con l’università giapponese - continua - è in realtà attivo già da due anni e questo ci ha permesso di interagire su temi di prevenzione sanitaria ambientale e occupazionale». 11/03/2011 18.04