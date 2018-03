A 17 ANNI PRENDE L'AUTO DEL PADRE E NE DANNEGGIA TRE

CRONACA. PESCARA. Pur essendo minorenne e, quindi, senza patente, ha preso la macchina del padre, una Mercedes Classe A, per fare una passeggiata con la fidanzatina ma durante il tragitto si e' schiantato contro tre macchine, danneggiandole gravemente. E' accaduto a un 17enne di Montesilvano che i carabinieri (coordinati dal capitano Enzo Marinelli) hanno denunciato dopo l'incidente. Dovra' rispondere di guida senza patente. I due non si sono feriti, probabilmente anche grazie agli air bag. L'episodio e' avvenuto in via Carlo Maresca, nella zona dei grandi alberghi di Montesilvano. 11/03/2011 16.20