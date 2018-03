CONVALIDATO SEQUESTRO NAS GIOCATTOLI PERICOLOSI NEL TERAMANO

CRONACA. ALBA ADRIATICA. Il sindaco di Alba Adriatica, Franchino Giovannelli, ha convalidato il sequestro amministrativo eseguito dai carabinieri del Nas di Pescara all'interno di un negozio gestito da un cinese, di numerosi giocattoli pericolosi per l'incolumita' dei bambini, in quanto sprovvisti del marchio Ce, delle istruzioni in lingua italiana, del nome del produttore e dell'importatore. Si tratta di bambole, giochi in scatola, macchinine elettriche e giochi elettronici che riproducevano marchi famosi dell'industria ludica per l'infanzia. Il titolare dell'esercizio commerciale, un cinese di 58 anni, e' stato denunciato e contravvenzionato. 11/03/2011 16.14