INCENDIO DANNEGGIA NEGOZIO A MONTESILVANO

CRONACA. MONTESILVANO. La parte esterna di un negozio di articoli per la casa e giardinaggio che si trova in via Verrotti, a Montesilvano (Pescara), la scorsa notte , e' stata danneggiata da un incendio, la cui origine non e' stata ancora chiarita. Le fiamme hanno interessato un gazebo esterno e sono state domate dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Montesilvano, che si stanno occupando delle indagini. Non sembra che il titolare dell'attivita' abbia subito minacce, in passato. 10/03/2011 18.17