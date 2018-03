GLI ATTORI DEL FILM "UNA CELLA IN DUE" A LANCIANO

CINEMA. LANCIANO. Il cast del film “Una cella in due” sarà a Lanciano giovedì 10 marzo alle ore 21.00 per la prima del film. Gli attori, Enzo Salvi, Maurizio Battista, Massimo Ceccherini, Serena Bonnanno e Pierluigi Di Lallo, saranno impegnati la mattina, alle ore 11.00, con i detenuti della Casa Circondariale di Chieti “Madonna del Freddo” per una proiezione, mentre la sera incontreranno tutti gli appassionati di cinema al Ciakcity di Lanciano. L’evento permetterà al territorio della provincia di Chieti di aprire una finestra sul mondo del cinema, la prima di giovedì sarà infatti il preludio di una stretta collaborazione tra le istituzioni e la A&B Production che si concretizzerà con l’arrivo a fine marzo della troupe per iniziare le riprese di un nuovo film cinematografico, i cui diritti sono già stati acquistati da Mediaset, interamente ambientato in Abruzzo. Lanciano, Chieti, Ortona e altri comuni del territorio saranno le location delle riprese che dureranno circa quattro settimane e che offriranno anche la possibilità agli abruzzesi di lavorare nel magico mondo del cinema attraverso i casting che si svolgeranno nelle prossime settimane. In particolare i casting ci saranno mercoledì 9 marzo e lunedì 14 marzo a Ortona al Teatro Tosti dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00, martedì 15 marzo e venerdì 18 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 a Lanciano, Polo Museale Santo Spirito , mercoledì 16.00 e sabato 19.00 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 a Chieti, Palazzo de Pasquale, via Vicoli 17.09/03/2011 16.47